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 Погранслужба Украины не пустила в страну российского актера

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13:36   28 Ноября 2019
Россия

Эффективность надзорной деятельности в РФ вызывает вопросы, заявил Медведев

Эффективность надзорной деятельности в РФ вызывает вопросы, заявил Медведев

Эффективность надзорной деятельности в РФ вызывает вопросы, заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. По его словам, вся работа осуществляется ежедневно, но часто ее действенность сомнительна.

Как отметил Медведев, в стране существует более 220 видов государственного контроля на федеральном уровне, а также 50 видов в регионах и свыше 600 видов разрешительной деятельности. Таковы данные министерства экономического развития, заявил премьер-министр. 

«Все это осуществляется каждый день, но вот эффективность очень часто вызывает вопросы», — отметил Медведев на заседании правительства.

Ранее Дмитрий Медведев назвал развитие медицины приоритетом социальной политики страны. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #политика

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