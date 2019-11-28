Эффективность надзорной деятельности в РФ вызывает вопросы, заявил Медведев

Эффективность надзорной деятельности в РФ вызывает вопросы, заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. По его словам, вся работа осуществляется ежедневно, но часто ее действенность сомнительна.

Как отметил Медведев, в стране существует более 220 видов государственного контроля на федеральном уровне, а также 50 видов в регионах и свыше 600 видов разрешительной деятельности. Таковы данные министерства экономического развития, заявил премьер-министр.

«Все это осуществляется каждый день, но вот эффективность очень часто вызывает вопросы», — отметил Медведев на заседании правительства.

Ранее Дмитрий Медведев назвал развитие медицины приоритетом социальной политики страны.