Администрация Трампа сократит расходы на НАТО

Сэкономленные финансы американский президент намерен направить в некоторые европейские программы по безопасности, сообщает CNN.

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа планирует сократить вклады в бюджет НАТО, а деньги перенаправить в ряд европейских программ по безопасности. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

По данным канала, в последнее время США обеспечивали около 22% бюджета НАТО, теперь планируется сократить это количество до 16%. Также CNN сообщил, что Германия, к примеру, финансирует 14% бюджета альянса.

Один из собеседников телеканала отметил, что Соединенные Штаты планирует перенаправить вырученные засчет сокращения финансирования НАТО средства в европейские программы по обеспечению безопасности. В том числе в программы в Грузии и Украине. Другие страны-участницы международного альянса, как сообщает CNN, готовы перекрыть финансовые лакуны, которые останутся после сокращения американского финансирования.

«Данный шаг Вашингтона является символическим, поскольку бюджет НАТО составляет 2,5 миллиарда долларов и не отражает всех военных расходов стран, которые входят в Североатлантический альянс», — отметили в эфире телеканала.

Также CNN приводит комментарий официального представителя НАТО, который подчеркнул, что государства-участники разработали «новую формулу распределения расходов». Нововведения предполагают, что вклад США в бюджет организации сократится, а вложения Канады и европейских стран увеличатся. Соглашение, по словам собеседника CNN, было заключено на прошедшей неделе.