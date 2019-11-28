Неоколониальные амбиции Франции лишают Сирию нефти и будущего

Президент Сирии Башар Асад не увидел разницы между поддержкой терроризма и присутствием французских оккупационных войск на территории своей страны. В интервью журналу Paris Match глава арабской республики призвал Францию «перестать поддерживать все, что может привести к еще большему кровопролитию, убийствам и увеличению страданий в Сирии».

«Недостаточно иметь желание бороться с терроризмом, нужно соблюдать международные правила», — напомнил Асад.

В апреле 2018 года президент Эммануэль Макрон уверял, что приоритеты Франции в Сирии остаются неизменными. Это завершение борьбы с радикальными исламистами, обеспечение гуманитарной помощи гражданскому населению, восстановление мира и стабильности в регионе.

Турецкое агентство Anadolu, впрочем, усомнилось в миролюбивых намерениях бывших колонизаторов Сирии, опубликовав карту дислокации французских подразделений. Военный контингент рассредоточен по четырем базам на подконтрольном США их курдским союзникам восточном берегу реки Евфрат. В регионе сосредоточены основные запаса нефти и газа САР.

«Несмотря на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о проактивной политике в Сирии, французские военные действуют в зоне сирийского конфликта сугубо под прикрытием армии США», — отмечает Anadolu.

Вероятно, из интереса к «черному золоту» Сирии власти Франции активно взаимодействуют с региональным крылом террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) — «Демократическими силами Сирии» (YPG), а также активно критиковали Турцию за операцию против курдских бандформирований под кодовым названием «Источник мира».

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова и член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в беседе с «Политикой Сегодня» о целях Франции в Сирии выразил мнение, что европейская страна не отказалась от колониальных амбиций на Ближнем Востоке.

«Это говорит о хищническом характере действий не только США, но и других стран Запада в отношении Сирии. — рассуждает военный эксперт. — Эта комплексная западная интервенция, а не какая-то там террористическая угроза. Изначально была та же агрессия, но руками террористов, а сейчас в связи с их разгромом стал виден оскал мирового империализма, о котором мы в последнее время стеснялись говорить. Но он никуда не делся, он проявляется во всей силе. Здесь, независимо от того Франция это или [США], мы говорим о хищническом характере самого капитализма, о котором писали классики».

После окончания Первой мировой войны и распада Османской империи Великобритания и Франция поделили бывшие турецкие земли. Республика, в частности, получила Хатай, Ливан и Сирию. Французский мандат действовал до 1943 года, однако войска оставались в Сирии и Ливане до 1946 года. В XXI веке до начала войны в 2011 году интересы французского капитала в Сирии были представлены нефтегазовой корпорацией Total. Она осваивала месторождения в долине Евфрата близ сирийско-иракской границы.