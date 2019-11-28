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 Погранслужба Украины не пустила в страну российского актера

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13:11   28 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Погранслужба Украины не пустила в страну российского актера

Погранслужба Украины не пустила в страну российского актера

Погранслужба Украины не пустила в страну российского актера из-за того, что ранее он посещал Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Имя актера не называется, но известно, что он хотел приехать на Украину, чтобы поучаствовать там в кастинге для съемок в сериале. Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте «Киев» в пункте пропуска «Борисполь». Российский актер театра и кино прибыл в столицу Украины из Минска, а пограничникам рассказал, что в 2018 году посещал Крым «через закрытые пункты пропуска». 

В результате актера в страну не пустили, а также запретили въезд на Украину в течение предстоящих трех лет. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #политика #погранслужба

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