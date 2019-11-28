Погранслужба Украины не пустила в страну российского актера из-за того, что ранее он посещал Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Имя актера не называется, но известно, что он хотел приехать на Украину, чтобы поучаствовать там в кастинге для съемок в сериале. Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте «Киев» в пункте пропуска «Борисполь». Российский актер театра и кино прибыл в столицу Украины из Минска, а пограничникам рассказал, что в 2018 году посещал Крым «через закрытые пункты пропуска».

В результате актера в страну не пустили, а также запретили въезд на Украину в течение предстоящих трех лет.