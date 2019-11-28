- Запад не представил ни одного доказательства химатак со стороны Дамаска — Асад

Президент Сирии Башар Асад отметил рост числа заявлений, осуждающих Дамаск за якобы имевшие место химические атаки растет, несмотря на то, что ни одного реального доказательства применения сирийскими правительственными войсками химического оружия ни разу не было представлено.

Об этом Башар Асад заявил в интервью французским СМИ, добавив, что, по его мнению, причиной подобных голословных обвинений стали успехи, достигнутые Сирийской арабской армии, которая вернула под контроль Дамаска большую часть страны.

«Такая интерпретация использовалась, когда мы добились значительных успехов, и это была попытка угрожать нам, чтобы нас остановить. Это также применялось, когда мы готовились к крупной операции, чтобы помешать в этом», - приводит слова сирийского лидера Федеральное агентство новостей.

При этом Асад добавил, что сирийским военным просто незачем осуществлять химические атаки, так как военный перевес уже и так на их стороне. Также президент указал и на поведение мирного население, которое после возвращения их населенных пунктов под контроль САА с радостью начинают восстанавливать нормальную жизнь, что было бы невозможно, если бы правительственные силы действительно применяли против них отравляющие вещества.

Тем не менее, как отмечает ФАН, «химическая тема» остается одним из любимых приемов Запада в информационной войне против Сирии. Например, на днях российское Министерство обороны сообщило, что «Белые каски» совместно с запрещенной в России террористической группировкой «Джебхат-ан-Нусра» занимаются подготовкой новой провокации в провинции Идлиб – а именно, вербуют местных жителей для съемок в постановочных роликах, о якобы последствиях очередной химической атаки.

Ситуацию в беседе с изданием прокомментировал политолог Александр Перенджиев, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова.

По словам эксперта, Асад вполне здраво, рационально и логично ответил на вопросы французских журналистов:

«Беспочвенные обвинения в применении химического оружия – это уже стандартный сценарий для западных стран. Был когда-то предложен такой вариант (кстати, уже прокатанный на тот момент) очернения Асада, но видимо в США все настолько костные и твердолобые, что они даже не хотят или не могут придумать что-то новое, хотя бы более правдоподобное. Либо же деньги выделены именно под этот сценарий», - отметил Перенджиев.

Также эксперт предположил, что на Западе, возможно, просто не видят других более реалистичных способов испортить репутацию сирийского президента, который, будучи умным и интеллигентным человеком, пользуется поддержкой граждан своей страны в это очень непростое время. Поэтому, добавил он, им и приходится применять такие топорные методы.

Провокации, по мнению Перенджиева, не прекратятся до того момента, пока Идлиб не перейдет под контроль Дамаска, соответственно и Запад продолжит разыгрывать подобные сценарии, пока в Сирии остаются территории неподконтрольные легитимным властям.

«Они продолжат разыгрывать этот сценарий, тем более что он испытан и не так уж сложен: найти людей за деньги, полить их водой на камеру и максимально распространить видео, - заявил эксперт, добавив при этом: - Последнее – самое важное, и в этом помогают американские СМИ, без них почти никакого эффекта и не было бы. Fake News – это современное оружие Соединенных Штатов, которое они часто направляют на РФ, Сирию, Иран и некоторые другие неудобные для них страны. Оно начало активно использоваться со времен бывшего госсекретаря Колина Пауэлла».

Также Перенджиев выразил надежду, что интервью сирийского президента французским СМИ, в котором Асад так обоснованно подтвердил свою правоту и указал на нечестность Запада, сможет увидеть максимально большое число европейцев, причем без передергивания слов и ангажированного монтажа.

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