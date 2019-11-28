Ходорковский-младший проел в кабаках деньги, пожертвованные на «объединение оппозиции»

Институт современной России (Institute of Modern Russia), учредителем которого выступает сын беглого олигарха Михаила Ходорковского Павел, с 2014 по 2017 год получил от госорганизаций и частных лиц США более шести миллионов долларов в виде пожертвований и взносов.

Налоговый отчет оказался в распоряжении RT. При этом на развитие сайта за четыре года пошло лишь 2,9% от всех инвестиций — 182 909 долларов. На представительские расходы фонд потратил 343 900 долларов — почти вдвое больше, чем на сайт.

Издание отмечает, что в документах, которые IMR передавал в Налоговую службу США, развитие сайта указано в качестве одного из основных направлений деятельности. В 2015 году изменение дизайна ресурса и публикация на нем материалов обозначались как одни из крупнейших проектов IMR за весь год.

Со дня основания IMR называл себя экспертным центром, который специализируется на публичной политике. Цель института — «интеграция России в сообщество развитых демократий и улучшение сотрудничества на международной арене». IMR пытался объединить всю «оппозицию» в РФ.

Согласно статистике Alexa от Amazon, сайт IMR посещают около 39 240 пользователей в год. Подробности о расходах фонда Павла Ходорковского представлены в расследовании RT.