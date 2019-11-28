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12:55   28 Ноября 2019
Россия

«Единая Россия» высмеяла инициативу ЛДПР о выходном дне 31 декабря

«Единая Россия» высмеяла инициативу ЛДПР о выходном дне 31 декабря

Российский кабмин имеет все необходимые полномочия, чтобы перенести выходной день в новогодние праздники. Об этом в четверг, 28 ноября, заявили в пресс-службе «Единой России», передает РИА Новости. 

Ранее члены ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому правительство должно сделать 31 декабря выходным днем. По мнению авторов инициативы, выходные следует переносить так, чтобы последний день года был нерабочим, если не является выходным согласно календарю. Отдельно сказано, что общее количество праздников не изменится, как и прописано в Трудовом кодексе РФ. 

По мнению фракции «Единая Россия», обсуждать инициативу всерьез нельзя. Ее главной целью было повышение цитируемости. 

«Тем более что для переноса выходного дня в новогодние праздники у правительства есть все необходимые полномочия», — передает агентство слова представителя пресс-службы. 

Ранее россиянам напомнили о приближении двух суперкоротких недель. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #законопроект #политика #общество #единая россия

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