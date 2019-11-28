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12:48   28 Ноября 2019
Россия

Девятилетнего мальчика в Екатеринбурге до смерти забили плетками

Девятилетнего мальчика в Екатеринбурге до смерти забили плетками

Девятилетнего мальчика в Екатеринбурге до смерти забили плетками и закопали его тело в лесопарке. Инцидент произошел в Чкаловском районе города. 

Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник, изуродованное тело ребенка нашли случайно. По одной из версий, убийцами ребенка являются его родители, которые «изгоняли бесов» из мальчика, били его плетками и засунули в рот кляп, а затем закопали в лесопарковой зоне.

При обыске в квартире отца ребенка нашли религиозную литературу. По данным источника издания, в убийстве могла участвовать секта. Также существует версия, что мальчика убила его мать, которая затем сбежала на родину в Белоруссию, а до этого лечилась в клинике для душевнобольных.

Источник отмечает, что мать ребенка сама рассказала об убийстве мальчика своей сестре. По ее словам, она вместе с соседкой в октябре 2019 года расправилась над сыном и закопала его тело около озера. При этом у женщины есть еще дети. 

В полиции и СКР информацию изданию не прокомментировали. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#екатеринбург #россия #убийство #чп

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