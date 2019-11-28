Навальный и Волков сбежали на Запад, оставив «демократора» Соболь разваливать Мосгордуму

Экс-юрист Навального Виталий Серуканов и Митя Леонтьев в эфире передачи «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудили новое веяние российской оппозиции — побег на запад, несмотря на заявленный «патриотизм». Они подметили, что лидеры «несистемной оппозиции» сбежали и бросили на баррикады деструктивной деятельности Любовь Соболь.

Основатель признанного иноагентом в России ФБК Алексей Навальный все чаще с семьей бывает в Италии, вот и сейчас он отдыхает в солнечной стране. За рубежом находится и Михаил Ходорковский, который долгие годы спасается бегством от российского закона в Великобритании и Швейцарии. Волков и Касьянов также далеки от родины. Ведущие программы предположили, что либералы могут быть в Германии в надежде найти там новых спонсоров.

«Чем можем заниматься Волков? Искать деньги на очередную революцию. Зачем он еще нужен?», заметил Серуканов.

Политик Илья Яшин на отдыхе в Таиланде, по поводу чего ведущие также иронично высказались. Они задумались о том, что оппозиционера в посещении этой страны могли заинтересовать нестандартные развлечения.

«Яшин тот еще озорник, в оппозиции не первый год», — пошутил бывший юрист Навального Серуканов.

Леонтьев и Серуканов вспомнили и о «яблочнице» Юлии Галяминой, которая, по их словам, сейчас находится в Соединенных Штатах.

Подводя итоги, собеседники заключили, что оппозиционеры разбежались все на Запад, за одним исключением. Любовь Соболь осталась в России, даже не попав на вручение премии Магнитского в Лондоне. Они предположили, что ее, должно быть, никуда не пускают, ведь она должна исполнять свою миссию развала Мосгордумы и организовывать провокации и беспорядки.

Ведущие обсудили, куда могла бы поехать Соболь. сначала задумались о Перу с его революционной обстановкой. Однако затем им в голову пришел вариант получше — Боливия идеально подойдет оппозиционерке, заключили они.

«Раз им так нравится, что происходит в Боливии, пусть скатается. Выйдет к военным и скажет: я Люба Соболь, я демократор, давайте выборы здесь замутим», — представил обращение активистки Серуканов.

Ведущий признался, что он бы с удовольствием посмотрел на реакцию разъяренных военных Боливии на стандартную для Соболь выходку.

Путешествия по одним из самых дорогих стран мира для Алексея Навального не редкость. Но чаще всего он с семьей посещает Италию. Незадолго до путешествий выводит со счетов биткоины, которые появляются на них практически одновременно с выходом расследований ФБК.