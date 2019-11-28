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Сбербанк анонсировал снижение ставки рефинансирования ипотеки

Сбербанк анонсировал снижение ставки рефинансирования ипотеки
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12:29   28 Ноября 2019
Россия

Сбербанк анонсировал снижение ставки рефинансирования ипотеки

Сбербанк анонсировал снижение ставки рефинансирования ипотеки

Крупнейшая кредитная организация России — Сбербанк — понижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков. Это случится 29 ноября, сообщает в четверг «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу организации.

Отмечается, что снижение по ставке составит 0,5 процентного пункта. При этом минимальная ставка рефинансирования снизится до девяти процентов годовых. Сбербанк предлагает ипотечникам вместе с кредитом на жилье рефинансировать потребительские займы других банков, а также задолженности по кредитной карте. 

Ранее сообщалось, что Сбербанк понизил ставки в рамках программ жилищного кредитования до 6,5% по кредитам на покупку квартир в новостройках, и до 8,5% — по займам на вторичное жилье. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #политика #сбербанк #общество

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