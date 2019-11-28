Сбербанк анонсировал снижение ставки рефинансирования ипотеки

Крупнейшая кредитная организация России — Сбербанк — понижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков. Это случится 29 ноября, сообщает в четверг «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу организации.

Отмечается, что снижение по ставке составит 0,5 процентного пункта. При этом минимальная ставка рефинансирования снизится до девяти процентов годовых. Сбербанк предлагает ипотечникам вместе с кредитом на жилье рефинансировать потребительские займы других банков, а также задолженности по кредитной карте.

Ранее сообщалось, что Сбербанк понизил ставки в рамках программ жилищного кредитования до 6,5% по кредитам на покупку квартир в новостройках, и до 8,5% — по займам на вторичное жилье.