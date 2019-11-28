Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Зимний фестиваль «Спорт! Снег! Смех!» пройдет в подмосковном Дмитрове

Зимний фестиваль «Спорт! Снег! Смех!» пройдет в подмосковном Дмитрове

Сбербанк анонсировал снижение ставки рефинансирования ипотеки

Сбербанк анонсировал снижение ставки рефинансирования ипотеки
Рейтинг Зеленского упал до 52 процентов

Рейтинг Зеленского упал до 52 процентов

 Исчезновение материалов по делам «майдана» расследуют на Украине

Исчезновение материалов по делам «майдана» расследуют на Украине

Террористы ПНС препятствуют работе адвоката похищенных в Ливии россиян

Террористы ПНС препятствуют работе адвоката похищенных в Ливии россиян

 Адвокат похищенных в Ливии социологов рассказал о присвоении главой RADA функции суда

Адвокат похищенных в Ливии социологов рассказал о присвоении главой RADA функции суда
Зимний фестиваль «Спорт! Снег! Смех!» пройдет в подмосковном Дмитрове

Зимний фестиваль «Спорт! Снег! Смех!» пройдет в подмосковном Дмитрове

Сбербанк анонсировал снижение ставки рефинансирования ипотеки

Сбербанк анонсировал снижение ставки рефинансирования ипотеки
Рейтинг Зеленского упал до 52 процентов

Рейтинг Зеленского упал до 52 процентов

 Исчезновение материалов по делам «майдана» расследуют на Украине

Исчезновение материалов по делам «майдана» расследуют на Украине

Террористы ПНС препятствуют работе адвоката похищенных в Ливии россиян

Террористы ПНС препятствуют работе адвоката похищенных в Ливии россиян

 Адвокат похищенных в Ливии социологов рассказал о присвоении главой RADA функции суда

Адвокат похищенных в Ливии социологов рассказал о присвоении главой RADA функции суда
12:28   28 Ноября 2019
Россия

СКР проверит иркутский детдом, медсестра из которого истязала умственно отсталого ребенка

СКР проверит иркутский детдом, медсестра из которого истязала умственно отсталого ребенка

Следственный комитет РФ проверит иркутский детский дом-интернат, медсестра из которого грубо обращалась с умственно отсталым ребенком, попавшим в больницу из детдома на обследование. Ролик попал в соцсети, после этого им заинтересовались правоохранители и СКР.

Как заявила директор саянского детского дома-интерната для умственно отсталых детей Лариса Бухарова, факт насилия не установлен, поэтому торопиться с выводами рано, так как еще ведется расследование, передает «360». Она отметила, что медсестра, попавшая на запись, находится в Иркутске, но только по итогам расследования можно будет делать выводы, будут ли ее увольнять. При этом сегодня она вызвана на допрос к следователям.

22 ноября из детского дома-интерната ребенок поступил на лечение в больницу, соседи по палате сняли видео и выложили в соцсети. На опубликованных кадрах видно, как медсестра, ухаживающая за ребенком, грубо бросает его на кровать, дает подзатыльник после того, как ребенок захлебывается при питье, а также делает ему замечания.

В СКР отметили, что по факту истязания несовершеннолетнего завели уголовное дело, а сама медсестра прибыла в больницу из интерната, так как работает там, а не в медучреждении. В Минздраве отмечают, что по образованию женщина действительно младшая медицинская сестра и она прикреплена к соцзащите. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #чп #иркутск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...