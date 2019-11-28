СКР проверит иркутский детдом, медсестра из которого истязала умственно отсталого ребенка

Следственный комитет РФ проверит иркутский детский дом-интернат, медсестра из которого грубо обращалась с умственно отсталым ребенком, попавшим в больницу из детдома на обследование. Ролик попал в соцсети, после этого им заинтересовались правоохранители и СКР.

Как заявила директор саянского детского дома-интерната для умственно отсталых детей Лариса Бухарова, факт насилия не установлен, поэтому торопиться с выводами рано, так как еще ведется расследование, передает «360». Она отметила, что медсестра, попавшая на запись, находится в Иркутске, но только по итогам расследования можно будет делать выводы, будут ли ее увольнять. При этом сегодня она вызвана на допрос к следователям.

22 ноября из детского дома-интерната ребенок поступил на лечение в больницу, соседи по палате сняли видео и выложили в соцсети. На опубликованных кадрах видно, как медсестра, ухаживающая за ребенком, грубо бросает его на кровать, дает подзатыльник после того, как ребенок захлебывается при питье, а также делает ему замечания.

В СКР отметили, что по факту истязания несовершеннолетнего завели уголовное дело, а сама медсестра прибыла в больницу из интерната, так как работает там, а не в медучреждении. В Минздраве отмечают, что по образованию женщина действительно младшая медицинская сестра и она прикреплена к соцзащите.