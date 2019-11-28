Зимний фестиваль «Спорт! Снег! Смех!» пройдет в подмосковном Дмитрове

Фестиваль зимних видов спорта «Спорт! Снег! Смех!» пройдет в подмосковном Дмитрове 7 декабря. На центральной площади города установят уличные инсталляции, арт-объекты, ледяную горку. Гости поучаствуют в зимних развлечениях.

Мероприятие также пройдет в клубе Леонида Тягачева. Здесь состоится массовый лыжный спуск. Благодаря искусственному снегу кататься там можно уже сейчас. Участников праздника развлекут музыканты и артисты.

Посмотреть забег можно будет также через трансляцию на экранах. В этот день будут открыты горнолыжные курорты «Сорочаны», «Целеево» и «Степаново», пишет «360».

На главной площади Дмитрова гостей ждут гонки на радиоуправляемых елках, фотозоны, парк ледяных скульптур, фудкорты и мастер-классы

Проект «Зима в Подмосковье» продлится с 1 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года.