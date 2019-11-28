Террористы ПНС препятствуют работе адвоката похищенных в Ливии россиян

Адвокат незаконно задержанных и удерживаемых в триполитанской частной тюрьме «Митига» российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана сообщил, что из-за отсутствия доступа к их личным документам, нет возможности подтвердить законность их нахождения на территории Ливии. Об этом сообщает Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), сотрудниками которого являются задержанные в Ливии россияне.

Адвокат незаконно задержанных и удерживаемых в триполитанской частной тюрьме «Митига» российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана сообщил, что из-за отсутствия доступа к их личным документам, нет возможности подтвердить законность их нахождения на территории Ливии.

Как сообщил адвокат в телефонном разговоре с защитниками из ФЗНЦ, силовики отказываются предоставить ему доступ к личным документам задержанных россиян и это является серьезным препятствием на пути к их освобождению. Кроме того, проблемой является и невозможность официально подтвердить тот факт, что российские социологи Шугалей и Суэйфан работали в Ливии по приглашению председателя Высшего Государственного совета Халеда аль-Мишри, который сейчас проживает в Турции.

«Если мы добьемся от Халеда аль-Мишри подтверждения того, что это он их приглашал, то это сразу станет важным доказательством того, что эти люди приехали в Ливию заниматься только социологией. Это абсолютно законная деятельность, поскольку любая общественная организация имеет право этим заниматься», - пояснил адвокат, добавив, что россияне по заданию ФЦНЗ проводили в Ливии гласное и открытое исследование.

Неофициальная тюрьма «Митига» в ливийской столице находится под контролем бандформирования RADA, входящего в состав «МВД» так называемого Правительства национального согласия, состоящего из разрозненных вооруженных группировок, связанных с запрещенными в РФ международными террористическими организациями ИГ*, «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане». Ранее о боевиках RADA не раз упоминалось в докладах Совбеза ООН, где сообщалось о применяемых ими пытках, насилии, убийствах, работорговле и похищении людей с их последующим незаконным удержанием ради выкупа.

Сотрудники ФЗНЦ, россияне Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан были задержаны в Триполи в мае 2019 года, и с тех пор содержатся в тюрьме «Митига», несмотря на то, что им до сих пор не предъявлено никаких обвинений, а в первые пять месяцев заключения к ним не допускали и адвоката.

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