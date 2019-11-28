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Сбербанк анонсировал снижение ставки рефинансирования ипотеки

Сбербанк анонсировал снижение ставки рефинансирования ипотеки
Рейтинг Зеленского упал до 52 процентов

Рейтинг Зеленского упал до 52 процентов

 Исчезновение материалов по делам «майдана» расследуют на Украине

Исчезновение материалов по делам «майдана» расследуют на Украине

Террористы ПНС препятствуют работе адвоката похищенных в Ливии россиян

Террористы ПНС препятствуют работе адвоката похищенных в Ливии россиян

 Адвокат похищенных в Ливии социологов рассказал о присвоении главой RADA функции суда

Адвокат похищенных в Ливии социологов рассказал о присвоении главой RADA функции суда
12:00   28 Ноября 2019
Россия

Путин заявил о готовности РФ делиться опытом борьбы с террористами в САР

Путин заявил о готовности РФ делиться опытом борьбы с террористами в САР

РФ готова делиться личным опытом борьбы с террористами в Сирии в формате ОДКБ. Об этом 28 ноября заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания СКБ ОДКБ в расширенном составе. 

«Готовы делиться опытом антитеррора, который мы получили в работе по этому направлению в Сирии, применять его в практической работе по совершенствованию оперативных возможностей сил ОДКБ», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент РФ прибыл в резиденцию президента Киргизии Сооронбая Жэнбэкова, где стартует саммит ОДКБ. В Кремле сообщали, что во время саммита планируется рассмотреть ключевые вопросы взаимодействия союзных государств в рамках ОДКБ. Кроме этого, лидеры государств обменяются мнениями по актуальным темам региональной и международной повесток дня.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #киргизия #общество #одкб

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