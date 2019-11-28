Путин заявил о готовности РФ делиться опытом борьбы с террористами в САР

РФ готова делиться личным опытом борьбы с террористами в Сирии в формате ОДКБ. Об этом 28 ноября заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания СКБ ОДКБ в расширенном составе.

«Готовы делиться опытом антитеррора, который мы получили в работе по этому направлению в Сирии, применять его в практической работе по совершенствованию оперативных возможностей сил ОДКБ», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент РФ прибыл в резиденцию президента Киргизии Сооронбая Жэнбэкова, где стартует саммит ОДКБ. В Кремле сообщали, что во время саммита планируется рассмотреть ключевые вопросы взаимодействия союзных государств в рамках ОДКБ. Кроме этого, лидеры государств обменяются мнениями по актуальным темам региональной и международной повесток дня.