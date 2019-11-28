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Сбербанк анонсировал снижение ставки рефинансирования ипотеки

Сбербанк анонсировал снижение ставки рефинансирования ипотеки
Рейтинг Зеленского упал до 52 процентов

Рейтинг Зеленского упал до 52 процентов

 Исчезновение материалов по делам «майдана» расследуют на Украине

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Террористы ПНС препятствуют работе адвоката похищенных в Ливии россиян

Террористы ПНС препятствуют работе адвоката похищенных в Ливии россиян

 Адвокат похищенных в Ливии социологов рассказал о присвоении главой RADA функции суда

Адвокат похищенных в Ливии социологов рассказал о присвоении главой RADA функции суда
11:55   28 Ноября 2019
Россия

Идея об участии военных всех стран ОДКБ в параде на Красной площади понравилась Путину

Идея об участии военных всех стран ОДКБ в параде на Красной площади понравилась Путину

Президенту РФ Владимиру Путину понравилась идея об участии военных всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом он заявил в четверг, 28 ноября, в ходе пленарного заседания ОДКБ.

По словам Путина, страны уже согласовали план проведения мемориальных, социальных и культурных мероприятий во всех странах ОДКБ. Он также рассказал, что в ноябре профильный комитет Генассамблеи ООН одобрил проект резолюции, представленный Россией, по борьбе с героизацией нацизма. Российский лидер отметил, что за его создание проголосовали представители 121 страны. Путин поблагодарил соавторов документа из стран Организации.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #одкб

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