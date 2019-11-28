Идея об участии военных всех стран ОДКБ в параде на Красной площади понравилась Путину

Президенту РФ Владимиру Путину понравилась идея об участии военных всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом он заявил в четверг, 28 ноября, в ходе пленарного заседания ОДКБ.

По словам Путина, страны уже согласовали план проведения мемориальных, социальных и культурных мероприятий во всех странах ОДКБ. Он также рассказал, что в ноябре профильный комитет Генассамблеи ООН одобрил проект резолюции, представленный Россией, по борьбе с героизацией нацизма. Российский лидер отметил, что за его создание проголосовали представители 121 страны. Путин поблагодарил соавторов документа из стран Организации.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.