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 Исчезновение материалов по делам «майдана» расследуют на Украине

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Террористы ПНС препятствуют работе адвоката похищенных в Ливии россиян

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12:09   28 Ноября 2019
Россия

Серуканов раскрыл «креативные» методы ФБК по генерации бредовых инфоповодов

Серуканов раскрыл «креативные» методы ФБК по генерации бредовых инфоповодов

Бывший юрист Алексея Навального во время стрима с Михаилом Леонтьевым рассказал, как на самом деле проявляются «сенсационные» идеи признанного иноагентом ФБК, как создаются информационные поводы, которые в реальности нет.

Серуканов описал, как все стекаются в кабинет «босса» и начинают обсуждать возможные темы, однако отсутствие инфоповодов их никогда не останавливает. «Горячие» темы и способы активистам завоевать внимание аудитории продумываются независимо от реальности.

Серуканов раскрыл «креативные» методы ФБК по генерации бредовых инфоповодов

Так появляются скандальные, но пустые инфоповоды по типу иска блогера Алексея Навального к представителям российского правительства и другие подобные вещи. Раздавать иски направо и налево, по мнению Серуканова, один из излюбленных трюков «креативщиков» из ФБК. Он уверен, что в их духе было бы подать иск на руководство тайного мирового заговора.

«Давайте попадим иск на тайное мировое правительство, на гуманоидов, и на кого-нибудь еще», — иронизирует над выдумщиками из ФБК он.

Экс-юрист Навального считает методы, которыми пользуется команда «креативщиков» из ФБК при создании инфоповодов, совершенно дилетантскими. Их работа, по его словам, проходит на «типа креативном уровне» — долгие часы сотрудники организации вымучивают тему, а в итоге приходят к изначальной, «бредовой» порою идее, рассказывает издание Nation News.

«Вот и вся стратегия», — заключает он.

Серуканов уверен, что такое поведение очень «тупо», но действенно, ведь демонстрирует какой-никакой накал страстей. Так создается иллюзия настоящей бескомпромиссной борьбы, за которую оставшиеся подписчики еще поддерживают ФБК.

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Автор: Лев Собакин
#навальный #фбк #серуканов

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