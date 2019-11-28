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Сбербанк анонсировал снижение ставки рефинансирования ипотеки

Сбербанк анонсировал снижение ставки рефинансирования ипотеки
Рейтинг Зеленского упал до 52 процентов

Рейтинг Зеленского упал до 52 процентов

 Исчезновение материалов по делам «майдана» расследуют на Украине

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 Адвокат похищенных в Ливии социологов рассказал о присвоении главой RADA функции суда

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11:57   28 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Рейтинг Зеленского упал до 52 процентов

Рейтинг Зеленского упал до 52 процентов

Число жителей Украины, которые положительно относятся к президенту страны Владимиру Зеленскому сократилось на 21% с сентября. Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным исследования, за ноябрь рейтинг доверия главе украинского государства упал с 64 до 52%. Число жителей страны, которые осуждают  политику Зеленского, увеличилось с 23 до 36%.

На 12% выросло количество тех, кто относится к Зеленскому негативно — с 7 до 19%

В начале сентября к Зеленскому позитивно относились 72% украинцев, а в октябре —66 процентов. В начале ноября симпатизировали главе государства 64% респондентов.

Опрос проводился с 22 по 25 ноября по телефону на основе случайной выборки. Он охватил всю территорию Украины, кроме  неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Опрошено 1,5 тысячи человек старше 18 лет.

 

 

 

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #зеленский

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