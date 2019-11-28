Рейтинг Зеленского упал до 52 процентов

Число жителей Украины, которые положительно относятся к президенту страны Владимиру Зеленскому сократилось на 21% с сентября. Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным исследования, за ноябрь рейтинг доверия главе украинского государства упал с 64 до 52%. Число жителей страны, которые осуждают политику Зеленского, увеличилось с 23 до 36%.

На 12% выросло количество тех, кто относится к Зеленскому негативно — с 7 до 19%

В начале сентября к Зеленскому позитивно относились 72% украинцев, а в октябре —66 процентов. В начале ноября симпатизировали главе государства 64% респондентов.

Опрос проводился с 22 по 25 ноября по телефону на основе случайной выборки. Он охватил всю территорию Украины, кроме неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Опрошено 1,5 тысячи человек старше 18 лет.