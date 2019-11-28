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Террористы ПНС препятствуют работе адвоката похищенных в Ливии россиян

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 Адвокат похищенных в Ливии социологов рассказал о присвоении главой RADA функции суда

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11:32   28 Ноября 2019
Россия

Приоритетом социальной политики является развитие медицины, заявил Медведев

Приоритетом социальной политики является развитие медицины, заявил Медведев

Приоритетом социальной политики является развитие медицины, заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев в приветствии участникам и гостям Десятого Всероссийского конгресса пациентов. По мнению Медведева, форум является уникальной площадкой, где обсуждаются актуальные проблемы здравоохранения страны и находятся пути их решения. 

«Развитие медицины — один из приоритетов социальной политики государства», — подчеркнул Медведев.

По словам российского премьера, каждый житель страны должен получать качественную и современную медицинскую помощь. Сейчас особое внимание в России уделяют поддержке первичного звена медицины во всех субъектах РФ, отметил Медведев. Кроме того, работа направлена на усовершенствование подготовки персонала и будущих медиков. 

Премьер-министр в приветственной телеграмме отметил, что диалог между пациентом и врачом должен быть основан на доверии, ответственности и взаимном уважении. При этом успех лечения зависит не только от одного доктора, но и от пациентов, которые следуют всем рекомендациям и выполняют медицинские предписания. 

Десятый Всероссийский конгресс пациентов стартовал в Москве в четверг, 28 ноября, и продлится четыре дня.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #политика #здравоохранение

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