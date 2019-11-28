В Госдуме прокомментировали отмену 50-рублевых выплат по уходу за ребенком

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, почему ежемесячная выплата в размере 50 рублей не нужна. Нилов напомнил, что женщины получают пособие, пока ребенку не исполнится 1,5 года.

«У нас в соответствии с действующими нормами и принципами социального страхования женщина, которая находится в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет, получает пособие», — отметил Нилов.

Депутат рассказал, что идеи продлить выплаты по пособию появились давно, а теперь они будут воплощены в жизнь. Так, сейчас семья с маленькими детьми будет получать пособие вплоть до достижения ими трехлетнего возраста в с случае, если средний доход на каждого составляет ниже двух прожиточных минимумов.

«Долгие дискуссии, наши предложения, наши регулярные встречи с председателем правительства. Нашли законодательное решение, но с учетом критериев нуждаемости», — поделился результатами работы Нилов.

Президент России Владимир Путин 25 ноября подписал указ об отмене ежемесячной выплаты по уходу за ребенком в размере 50 рублей. Такая помощь оказывалась работающим матерям или другим лицам, занимающимся воспитанием детей с 1994 года, также она оказывалась женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. При этом, выплаты продолжатся для тех, кому они были назначены до подписания указа и продолжатся вплоть до назначенного срока.