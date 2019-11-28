В России повысили ежемесячные пособия для детей призывников

Власти России увеличили ежемесячные пособия для детей призывников до 11,8 тысяч рублей. Об этом 28 ноября сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя главы военного прокурора Сергея Скребеца.

Специалист напомнил, что не только призывники, поступившие на военную службу, получают определенные права, но также их родные и близкие. По его словам, жена призывника, срок беременности которой составляет не менее 180 дней, имеет право на единовременное пособие в размере 27 тысяч 680 рублей. Что касается матери призывника, государство выплатит ей 11 тысяч 863 рубля в месяц.

«Государством принимаются беспрецедентные меры по повышению престижа и привлекательности военной службы», — подчеркнул он.

Скребец также отметил, что сейчас для граждан, которые достигли призывного возраста во время обучения в школе, предоставлено право на отсрочку от призыва на военному службу не только по программам высшего образования, но и среднего. При этом молодые люди, окончившие университет по программе бакалавриата или специалитета, получат право на еще одну отсрочку для учебы в магистратуре, добавил он.