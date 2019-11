Одномоторный самолет потерпел крушение в Канаде

Одномоторный самолет Piper PA-32R потерпел крушение в Канаде. Как сообщает местная полиция, на борту может находиться до шести человек.

ЧП произошло поздним вечером в минувшую среду, 27 ноября, в лесу возле города Кингстон. Самолет был зарегистрирован в США и летел из Баттонвиля в Торонто.

В полиции отметили, что есть погибшие, но их количество пока неизвестно. Как заявил представитель правоохранителей Джоэл Фишер, погибших много.

UPDATE: OPP have confirmed that the aircraft is possibly a Piper PA-32R model plane, which seats up to six people. @CKWS_TV pic.twitter.com/XRxJzQzFDt