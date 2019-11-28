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Зимний фестиваль «Спорт! Снег! Смех!» пройдет в подмосковном Дмитрове

Зимний фестиваль «Спорт! Снег! Смех!» пройдет в подмосковном Дмитрове

Сбербанк анонсировал снижение ставки рефинансирования ипотеки

Сбербанк анонсировал снижение ставки рефинансирования ипотеки
Рейтинг Зеленского упал до 52 процентов

Рейтинг Зеленского упал до 52 процентов

 Исчезновение материалов по делам «майдана» расследуют на Украине

Исчезновение материалов по делам «майдана» расследуют на Украине

Террористы ПНС препятствуют работе адвоката похищенных в Ливии россиян

Террористы ПНС препятствуют работе адвоката похищенных в Ливии россиян

 Адвокат похищенных в Ливии социологов рассказал о присвоении главой RADA функции суда

Адвокат похищенных в Ливии социологов рассказал о присвоении главой RADA функции суда
11:12   28 Ноября 2019
Весь мир

Одномоторный самолет потерпел крушение в Канаде

Одномоторный самолет потерпел крушение в Канаде

Одномоторный самолет Piper PA-32R потерпел крушение в Канаде. Как сообщает местная полиция, на борту может находиться до шести человек.

ЧП произошло поздним вечером в минувшую среду, 27 ноября, в лесу возле города Кингстон. Самолет был зарегистрирован в США и летел из Баттонвиля в Торонто.

В полиции отметили, что есть погибшие, но их количество пока неизвестно. Как заявил представитель правоохранителей Джоэл Фишер, погибших много. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#чп #канада #весь мир

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