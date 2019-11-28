 Адвокат похищенных в Ливии социологов рассказал о присвоении главой RADA функции суда

Адвокат двух граждан России, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана, незаконно задержанных весной в Триполи и удерживаемых в частной тюрьме Митига, сообщил, что их положение полностью зависит от полевого командира Абдэльрауфа Кары.

Слова адвоката Али Айяда, с которым по телефону поговорили сотрудники ФЗНЦ, приводятся на сайте организации. В частности, адвокат заявил, что контролирующий тюрьму полевой командир непосредственно принимает все решения, относительно удерживаемых там россиян.

«Решения отпустить их или не отпустить принимает сам Кара. При этом я, как адвокат, в данный момент хочу, чтобы дело передали в Генеральную прокуратуру страны», - пояснил Айяд.

Неофициальную тюрьму Митига, которая находится в столице Ливии – Триполи, контролируют боевики бандформирования RADA, официально входящего в состав «МВД» так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Эксперты Совбеза ООН неоднократно упоминали о тюрьме и ее охранниках в своих докладах, сообщая, что боевики RADA пытают, применяют насилие, убивают и продают в рабство заключенных, а также незаконно удерживают людей в тюрьме ради получения выкупа.

Россиянам Максиму Шугалею и Самеру Хасану Али Суэйфану, которых в Митиге незаконно удерживают с мая 2019 года, до сих пор не предъявлено никаких обвинений. При этом к ним в течение пяти месяцев после задержания не пускали адвоката.

Поддерживаемое 12 странами Запада так называемой Правительство национального согласия Ливии, частью которого является и RADA и «МВД», состоит из разрозненных бандформирований, связанных с террористическим организациями, в том числе с запрещенными в РФ ИГ, «Аль-Каидой» и «Братьями-мусульманами».