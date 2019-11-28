Исчезновение материалов по делам «майдана» расследуют на Украине

Госбюро расследований Украины выясняет обстоятельства исчезновения некоторых материалов одного из дел по событиям на Майдане. Об этом заявил директор ведомства Роман Труба в интервью LB.ua.

«Так, ГБР расследует производство по факту неправомерных действий относительно потери материалов уголовного внедрения. Обстоятельства будут выяснять следователи», — заявил он.

Ранее глава украинской военной прокуратуры Виктор Чумак заявил, что более 450 участников «майдана» подозреваются в совершении преступлений, причем более 45 человек уже получили обвинительные приговоры. В суд направлены 195 дел, из них 59 человек признаны виновными.

Первый заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько сообщил в октября, дела, которые связаны с событиями в период массовых протестов на Украине в 2014 году, будут переданы в ГБР, НАБУ, СБР и Национальную полицию до 20 ноября.