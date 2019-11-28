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 Исчезновение материалов по делам «майдана» расследуют на Украине

Исчезновение материалов по делам «майдана» расследуют на Украине

Террористы ПНС препятствуют работе адвоката похищенных в Ливии россиян

Террористы ПНС препятствуют работе адвоката похищенных в Ливии россиян

 Адвокат похищенных в Ливии социологов рассказал о присвоении главой RADA функции суда

Адвокат похищенных в Ливии социологов рассказал о присвоении главой RADA функции суда
11:13   28 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Исчезновение материалов по делам «майдана» расследуют на Украине

Исчезновение материалов по делам «майдана» расследуют на Украине

Госбюро расследований Украины выясняет обстоятельства исчезновения некоторых материалов одного из дел по событиям на Майдане. Об этом заявил директор ведомства Роман Труба в интервью LB.ua. 

«Так, ГБР расследует производство по факту неправомерных действий относительно потери материалов уголовного внедрения. Обстоятельства будут выяснять следователи», — заявил он.

Ранее глава украинской военной прокуратуры Виктор Чумак заявил, что более 450 участников «майдана» подозреваются в совершении преступлений, причем более 45 человек уже получили обвинительные приговоры. В суд направлены 195 дел, из них 59 человек признаны виновными. 

Первый заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько сообщил в октября, дела, которые связаны с событиями в период массовых протестов на Украине в 2014 году, будут переданы в ГБР, НАБУ, СБР и Национальную полицию до 20 ноября. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #майдан #общество #весь мир

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