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 Адвокат похищенных в Ливии социологов рассказал о присвоении главой RADA функции суда

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11:18   28 Ноября 2019
Россия

ФСБ пресекла деятельность банды «Шараповские» в Москве и Дагестане

ФСБ пресекла деятельность банды «Шараповские» в Москве и Дагестане

ФСБ совместно с сотрудниками МВД и СК России ликвидировала организованную преступную группу «Шараповские», которая занималась убийствами, похищением людей, вымогательством, грабежами и разбоями. 

ОПГ совершила жестокие убийства в Москве и Дагестане в 2007-2015 годах. Также члены группировки причастны к крупному теракту в Махачкале 1998 года, жертвами которого 18 человек.

По данным ФСБ, в группировку входили более 250 человек. Среди участников — бывшие полицейские республики, юристы адвокатской палаты Дагестана. Основных организаторов и исполнителей преступлений задержали, им предъявили обвинения и заключили под стражу. Некоторых уже осудили на длительные сроки. Скрывшиеся находятся в розыске.

В сообщении СК отмечается,  что с августа по ноябрь текущего года в Москве и Дагестане задержали четырех участников ОПГ. Им уже предъявили обвинения и заключили под стражу. При обысках оперативники нашли схроны оружия, гранаты и другие боеприпасы.

Расследование продолжается.

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Автор: Арсений Аскольский
#дагестан #задержание #опг

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