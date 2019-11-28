ФСБ пресекла деятельность банды «Шараповские» в Москве и Дагестане

ФСБ совместно с сотрудниками МВД и СК России ликвидировала организованную преступную группу «Шараповские», которая занималась убийствами, похищением людей, вымогательством, грабежами и разбоями.

ОПГ совершила жестокие убийства в Москве и Дагестане в 2007-2015 годах. Также члены группировки причастны к крупному теракту в Махачкале 1998 года, жертвами которого 18 человек.

По данным ФСБ, в группировку входили более 250 человек. Среди участников — бывшие полицейские республики, юристы адвокатской палаты Дагестана. Основных организаторов и исполнителей преступлений задержали, им предъявили обвинения и заключили под стражу. Некоторых уже осудили на длительные сроки. Скрывшиеся находятся в розыске.

В сообщении СК отмечается, что с августа по ноябрь текущего года в Москве и Дагестане задержали четырех участников ОПГ. Им уже предъявили обвинения и заключили под стражу. При обысках оперативники нашли схроны оружия, гранаты и другие боеприпасы.

Расследование продолжается.