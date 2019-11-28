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Сбербанк анонсировал снижение ставки рефинансирования ипотеки
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11:10   28 Ноября 2019
Россия

Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета и криками рассмешил пассажиров

Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета и криками рассмешил пассажиров

Сын известного российского художника Никаса Сафронова Лука Затравкин угодил в неловкую ситуацию — он застрял в туалете самолета, летевшего из Казани в Москву, вызволяли его пассажиры и бортпроводники.

Под крик «Я не умру в туалете» Луку спасали пассажиры и бортпроводники. Молодой человек не смог самостоятельно выбраться из кабинки туалета на борту Boeing, который летел из Казани в Москву. В момент происшествия лайнер приступил к снижению, возможно, поэтому так испугался и начал паниковать Затравкин.

Фото и видео из самолета опубликовал Telegram-канал «Набожена». На кадрах видно, что внебрачный сын Сафронова перепугал криками пассажиров, кто-то застыл в недоумении, кто-то смеялся от неловкости происходящего. По данным канала, такая ситуация происходит с Лукой не в первый раз, а в четвертый, виной чему, предполагает автор, лишние килограммы — пианист весит 200 кг.

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Автор: Галина Кандинская
#происшествие #авиаперелет

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