Макрона заинтересовало предложение Путина по ракетам в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского лидера Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Глава Франции прислал ответ на письмо Путина, передает издание Frankfurter Allgemeine.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в сентябре текущего года сообщил, что Владимир Путин направил главам «основных стран Европы и Азии» письма с предложением о ракетах средней и меньшей дальности. В НАТО подтвердили наличие посланий, однако заявили, что предложение не заслуживает доверия.

По данным немецкой газеты, Макрон ответил Путину 23 ноября, он заявил, что российская инициатива должна быть хорошо изучена, а также ее необходимо обсудить в одностороннем и многостороннем форматах.

Немногим ранее Эммануэль Макрон призвал страны НАТО самостоятельно заботиться о своей безопасности и не ждать, пока это сделают Соединенные Штаты. Также глава Франции отметил, что если Европа не будет заботиться о своей геополитической силе, она не будет контролировать свое будущее.