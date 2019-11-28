Елизавета II готовится к отречению от престола

Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение ближайших 18 месяцев в пользу своего сына Чарльза. Об этом сообщает The Sun в четверг, 27 ноября, ссылаясь на источники в окружении монарха.

По информации СМИ, открытых разговоров по поводу передачи престола Чарльзу пока нет, однако процесс полномочий продолжается уже некоторое время. В качестве подтверждения издание приводит статистику, согласно которой королева посещает все меньше официальных мероприятий, причем замещает ее Чарльз.

Как считает собеседник газеты, отречение Елизаветы II может быть приурочено к ее 95-летнему юбилею. Издание отмечает, что в этом же возрасте от участия в официальных мероприятиях отказался ее супруг, герцог Эдинбургский Филипп.

Елизавета II правит Великобританией (ранее — Англией) с 1952 года. Ни один монарх за всю историю страны не находился так долго у престола.