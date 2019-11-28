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10:24   28 Ноября 2019
Весь мир

МИД Китая назвал закон США по Гонконгу «серьезным вмешательством»

МИД Китая назвал закон США по Гонконгу «серьезным вмешательством»

Замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн выразил протест американскому послу в Пекине Терри Бранстеду по поводу подписания закона «О защите прав человека и демократии в Гонконге» главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что президент США подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Документ предусматривает санкции для официальных лиц, которые были замечены в нарушении прав человека во время протестов, а также затрагивает торговые привилегии. 

Юйчэн назвал это серьезным вмешательством в дела Гонконга и во внутренние дела Китая, а также серьезным нарушением международного права и основных принципов международных отношений. 

Таким образом в МИД Китая выразили протест и возмущение данными действиями Штатов. Кроме этого, Пекин призвал Вашингтон «исправить свои ошибки и изменить свой курс». 

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Автор: Софья Белоцерковская
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