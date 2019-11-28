МИД Китая назвал закон США по Гонконгу «серьезным вмешательством»

Замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн выразил протест американскому послу в Пекине Терри Бранстеду по поводу подписания закона «О защите прав человека и демократии в Гонконге» главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что президент США подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Документ предусматривает санкции для официальных лиц, которые были замечены в нарушении прав человека во время протестов, а также затрагивает торговые привилегии.

Юйчэн назвал это серьезным вмешательством в дела Гонконга и во внутренние дела Китая, а также серьезным нарушением международного права и основных принципов международных отношений.

Таким образом в МИД Китая выразили протест и возмущение данными действиями Штатов. Кроме этого, Пекин призвал Вашингтон «исправить свои ошибки и изменить свой курс».