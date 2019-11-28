Двое пьяных подростков забили насмерть мужчину в Норильске

Двое подростков задержаны по подозрению в убийстве жителя Норильска в его квартире. Об этом сообщает в четверг, 28 ноября, СК РФ по Красноярскому краю.

По данным следствия, вечером 25 ноября двое пьяных подростков проникли в квартиру, в которой проживал 41-летний мужчина. Юноши избили его, пользуясь предметами мебели. Потерпевший, к несчастью, умер на месте происшествия.

«По подозрению в совершении данного преступления задержаны 15-ти и 16-летний подростки, которые под тяжестью предъявленных улик дали признательные показания», — сказано в сообщении.

Отмечается, что по факту убийства следователи возбудили уголовное дело. На данный момент решается вопрос об аресте подростков.