Американской девочке с родимым пятном на все лицо сделали операцию в Краснодаре

Мама американской девочки Луны Феннер, прилетевшая в Краснодар для удаления гигантской родинки на все лицо дочери, поделилась результатом операции, которую провели краснодарские врачи. Соответствующий пост женщина опубликовала в Instagram.

По ее словам, после последней процедуры прошел только месяц, поэтому следует дождаться полноценных результатов. На фотографиях, опубликованных Кэрол, заметно, что невус на лице ее дочери стал меньше. Американка объяснила, что кожа для операции была взята с головы Луны.

«Я счастлива, что последовала своим материнским инстинктам и приехала в Россию!», — поделилась Кэрол.

Ранее в США у ребенка был диагностирован меланоцитарный невус. Девочка оказалась абсолютно здорова, однако врачи боятся, родимое пятно может перерасти в меланому.

Краснодарские специалисты узнали о Луне и ее заболевании, предложил более щадящий метод лечения по сравнению с тем, который предложили врачи из Штатов.

Девочка вместе с мамой прилетели в Россию в начале октября для операции по удалению невуса.