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9:54   28 Ноября 2019
Весь мир

Путин прибыл в резиденцию президента Киргизии, где стартует саммит ОДКБ

Путин прибыл в резиденцию президента Киргизии, где стартует саммит ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин в четверг утром прибыл в государственную резиденцию «Ала-Арча» под столицей Киргизии – Бишкеком, где 28 ноября начинается встреча Совета коллективной безопасности ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности).

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретил российского лидера на входе в Конгресс-холл, где пройдет заседание.

Перед началом первого заседания, которое, как отмечается, пройдет в узком составе в закрытом от прессы режиме, лидеры стран ОДКБ сделают совместное фото.

В ходе саммита, как отметили в Кремле, будут рассматриваться ключевые вопросы взаимодействия союзных государств в рамках ОДКБ. Также лидеры обменяются мнениями по актуальным темам региональной и международной повесток дня.

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Автор: Александр Люблинский
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