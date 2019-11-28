Мэр Кемерово объяснил, почему потратил на новогоднюю елку 18 миллионов рублей
Мэр Кемерово Илья Середюк объяснил, почему власти решили купить елку для центральной площади почти за 18 миллионов рублей. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что город приобрел ель для главной площади Кемерово за 18 миллионов рублей. Жители Кузбасса и Кемерово неоднозначно отреагировали на новость.
По словам Середюка, новая елка имеет стальной каркас, около 1900 веток, 239 тысяч светодиодов, она «абсолютно технологичная».
«Старая ель, монтируемая 11 лет подряд, во-первых, … морально устарела, во-вторых, с каждым годом приходилось увеличивать финансирование на ее ремонт. Она имела гарантию 3 года. С каждым годом ветки, светодиоды выходили из строя», — объяснил он.
Специалисты заключили, что 30% ветвей не работает. Елку можно было восстановить, однако на ее ремонт ежегодно тратилось от 300 до 500 тысяч рублей, уточнил глава города.
По его словам, городские власти стояли перед выбором — приобрести новую ель или собирать старую. Мэр города отметил, что купленная для Кемерово елка оказалась не самой дорогой, ее стоимость составила 17 миллионов 900 тысяч рублей, в то время как Красноярск в 2018 году потратил на ель 50 миллионов рублей, напомнил он.