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8:55   28 Ноября 2019
Россия

Пасмурная погода ожидает жителей Москвы в четверг

Пасмурная погода ожидает жителей Москвы в четверг

Москвичей ожидают в четверг пасмурная погода, местами осадки в виде мороси и снежинок. Температура воздуха в столице будет около нуля градусов. Об этом 28 ноября сообщает РИА Новости, ссылаясь на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишековеца. 

По словам специалиста, в Москве сохранится пасмурная погода. Он также подчеркнул, что возможные небольшие осадки в виде мороси, а также выпадение отдельных снежинок. 

«В Москве сегодня около нуля, в Подмосковье минус 4 – плюс 1», — сказал Тишковец.

Скорость южного ветра составит три-восемь метров в секунду. Что касается атмосферного давления, его уровень достиг нормального значения — 745 миллиметров ртутного столба. Он добавил, что по температуре воздуха и атмосферному давлению столица наконец-то вернулась в климатическое русло, в те показатели, которые характерны для конца ноября. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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