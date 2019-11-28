Пасмурная погода ожидает жителей Москвы в четверг

Москвичей ожидают в четверг пасмурная погода, местами осадки в виде мороси и снежинок. Температура воздуха в столице будет около нуля градусов. Об этом 28 ноября сообщает РИА Новости, ссылаясь на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишековеца.

По словам специалиста, в Москве сохранится пасмурная погода. Он также подчеркнул, что возможные небольшие осадки в виде мороси, а также выпадение отдельных снежинок.

«В Москве сегодня около нуля, в Подмосковье минус 4 – плюс 1», — сказал Тишковец.

Скорость южного ветра составит три-восемь метров в секунду. Что касается атмосферного давления, его уровень достиг нормального значения — 745 миллиметров ртутного столба. Он добавил, что по температуре воздуха и атмосферному давлению столица наконец-то вернулась в климатическое русло, в те показатели, которые характерны для конца ноября.