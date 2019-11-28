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8:28   28 Ноября 2019
Весь мир

Ученые назвали безопасную дозу алкоголя в сутки

Ученые назвали безопасную дозу алкоголя в сутки

Немецкие ученые пришли к выводу, что мужчины могут употреблять до 24 граммов в день чистого алкоголя, а женщины — до 12 граммов, чтобы не навредить здоровью. Об этом сообщает журнал Focus.

Сообщается, что для женщин суточный максимум эквивалентен 0,3 литра пива или бокалу вина. Мужчинам же без вреда для здоровья разрешено употреблять 0,6 литра пива или два бокала вина.

Однако для сохранения здоровья специалисты рекомендуют в принципе отказаться от спиртного. Когда человек употребляет алкоголь, у него не усваиваются витамины и питательные вещества в организме, что приводит к риску развития опасных болезней, в том числе рака.

Ученые призвали людей не употреблять алкоголь хотя бы два дня в неделю.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #алкоголь #общество #вино #алкоголизм

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