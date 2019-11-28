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Украина ввела санкции против 131 лица за «деятельность» на территории Крыма

Украина ввела санкции против 131 лица за «деятельность» на территории Крыма

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8:00   28 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Украина ввела санкции против 131 лица за «деятельность» на территории Крыма

Украина ввела санкции против 131 лица за «деятельность» на территории Крыма

Кабинет министров Украины принял решение о введении санкций против 131 юридического лица за деятельность в Крыму.

Пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины сообщает, что ведомство приняло предложение о введении санкций против тех, кто якобы «разрушает объекты культурного наследия» в Крыму, а также осуществляет радио- и телевещание, а также поставляет материалы для оборонно-промышленного комплекса России.

В частности, за поисковые работы на объектах археологического наследия, а также «разрушение объектов культурного наследия» Крыма, было принято решение о введении санкций против 22 юрлиц Крыма и 39 юрлиц, зарегистрированных в остальной части России.

Санкции также вводятся против юридических лиц, которые якобы незаконно вещают на крымских радиочастотах. Ограничения коснутся 15 компаний из Крыма и 19 из остальной РФ.

Также отдельный проект распоряжения предусматривает применение санкций против лиц, привлеченных к поставке оборудования, материаилов и услуг российским оборонным предприятиям. Меры коснутся 36 компаний, три из которых зарегистрированы на полуострове.

Крым вернулся в состав России после проведенного на полуострове  в марте 2014 года референдума.

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Автор: Олег Королев
#украина #крым

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