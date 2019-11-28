Украина ввела санкции против 131 лица за «деятельность» на территории Крыма

Кабинет министров Украины принял решение о введении санкций против 131 юридического лица за деятельность в Крыму.

Пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины сообщает, что ведомство приняло предложение о введении санкций против тех, кто якобы «разрушает объекты культурного наследия» в Крыму, а также осуществляет радио- и телевещание, а также поставляет материалы для оборонно-промышленного комплекса России.

В частности, за поисковые работы на объектах археологического наследия, а также «разрушение объектов культурного наследия» Крыма, было принято решение о введении санкций против 22 юрлиц Крыма и 39 юрлиц, зарегистрированных в остальной части России.

Санкции также вводятся против юридических лиц, которые якобы незаконно вещают на крымских радиочастотах. Ограничения коснутся 15 компаний из Крыма и 19 из остальной РФ.

Также отдельный проект распоряжения предусматривает применение санкций против лиц, привлеченных к поставке оборудования, материаилов и услуг российским оборонным предприятиям. Меры коснутся 36 компаний, три из которых зарегистрированы на полуострове.

Крым вернулся в состав России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума.