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7:35   28 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Депутат Верховной рады рассказала о разбитых надеждах украинцев

Депутат Верховной рады рассказала о разбитых надеждах украинцев

Надежды украинцев на изменения после прошедших в этом году выборов в Верховную раду не оправдались, заявила парламентарий от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская.

В эфире телеканала «112 Украина» депутат Рады прокомментировала результаты соцопроса, который показал, что 33 процента граждан не верят, что нынешний созыв «продержится до конца». Королевская отметила, что украинцам, спустя несколько месяцев после голосования, уже вновь пора идти на досрочные выборы.

Депутат омтетила, что поддерживает людей в данном вопросе, поскольку разбитыми надеждами обернулись чаяния граждан страны о том, что в Раду придут «молодые, красивые и сразу же как-то все изменят в стране».

Она также подчеркнула, что последние три месяца в стране запомнились «перепиской с пранкерами, секс-скандалами и постоянной коррупцией». Королевская сравнила происходящее с круглосуточным реалити-шоу.

Также она напомнила, что новая власть все еще не начала решать проблему высоких тарифов, а вместо этого дает иностранцам возможность стать собственниками украинских сельхозземель.

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Автор: Олег Королев
#украина #верховная рада

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