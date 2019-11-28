Связанный с боевиками ИГ* журналист Коротков подогревает русофобию фейками — Осташко

Главный редактор PolitRussia Руслан Осташко прокомментировал «Народным новостям» расследование ФАН о связях сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с боевиками ИГ*.

Эксперт отметил, что «Новая газета» является «довольно сомнительным СМИ», поскольку неоднократно попадалось на фейках.

«"Новая газета" – одно из самых омерзительных изданий российской либерды, поскольку оно неоднократно было поймано на фабрикации откровенных фейков, используемых для нагнетания русофобии на Западе», - отметил он.

Осташко отметил, что это не все достижения газета - теперь выяснилось, что журналист издания Денис Коротков контактировал с террористами. Политический аналитик напомнил, что ранее публиковал материал о «Новой газете», в котором рассказал, как журналистка Ольга Боброва пыталась оправдать одного из россиян, вступивших в ИГ*.

Эксперт также заявил, что тем, кто пытается обелять терроризм, место за решеткой.

Журналисты ФАН смогли расспросить бывшего члена ИГ, говорящего на русском языке. Он рассказал, что журналист «Новой газеты» Денис Коротков, пишущий сомнительные статьи о Сирии - один из тех, кто зарабатывает деньги на сотрудничестве с террористами. Также он упомянул опального олигарха Михаила Ходорковского, с которым регулярно видится журналис. Не так давно он даже вручил Короткову премию «Профессия - журналист».

ИГ* - террористическая группировка, запрещена российским судом.