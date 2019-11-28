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Казачьего атамана застрелили в одном из сел Приморья

Казачьего атамана застрелили в одном из сел Приморья

 Медики сообщили о состоянии двух пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска

Медики сообщили о состоянии двух пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска
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6:36   28 Ноября 2019
Россия

Казачьего атамана застрелили в одном из сел Приморья

Казачьего атамана застрелили в одном из сел Приморья

Неизвестные застрелили казачьего атамана в Приморском крае. Об этом сообщает региональный главк СКР.

Инцидент произошел в селе Барабаш Хасанского района. Тело 37-летнего местного жителя с огнестрельным ранением нашли возле его дома.

Региональный главк МВД в свою очередь сообщает, что на место происшествия прибыли оперативники. Правоохранители на месте провели осмотр, изъяв гильзы от патронов и другие предметы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Согласно данным сайта Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора «Барабашевский» казачьего общества Владивостока «Войско Уссурийских казаков». Источник полиции подтвердил РИА «Новости» данную информацию информацию.

По информации местных СМИ, убийство могло случиться на почве конфликта в бизнесе.

В мае сообщалось, что охранника, убившего казака в Ханты-Мансийске, осудили на девять лет.

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Автор: Олег Королев
#приморский край #казаки

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