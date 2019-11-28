Перевозившая россиян доминиканская компания назвала виновника аварии

Авария с пострадавшими российскими туристами в Доминикане произошла из-за того, что в правую заднюю часть автобуса въехал грузовик, который ехал по «встречке». Об этом сообщает местное издание Listin Diario со ссылкой на компанию-перевозчика Monumental.

В сообщении транспортной компании говорится, что грузовик двигался беспорядочно, перемещаясь из одной полосы в другую. В момент аварии автобус объезжал его слева.

Перевозчик отмечает, что пострадавший водитель автобуса, которого в тяжелом состоянии доставили вертолетом в столицу, имел «безупречный стаж». Подчеркивается, что он проходил все курсы повышения квалификации и неоднократно проходил тесты на наркотики.

Monumental отмечает, что гордится действиями их сотрудника, который смог проанализировать ситуацию и предотвратить более серьезные последствия.