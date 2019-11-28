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Медики сообщили о состоянии двух пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска

Медики сообщили о состоянии двух пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска

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Медики сообщили о состоянии двух пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска

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5:39   28 Ноября 2019
Россия

Медики сообщили о состоянии двух пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска

Медики сообщили о состоянии двух пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска

Медики сообщили о состоянии двух пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

По данным ведомства, в Амурской областной детской клинической больнице находится 17-летний пострадавший, его состояние оценивается врачами как удовлетворительное.

В свою очередь 20-летний пострадавший находится в отделении Благовещенской городской клинической больницы - он активен, состояние его здоровье близко к удовлетворительному и не вызывает опасений у врачей. Подчеркивается, что течение послеоперационного периода у него соответствует характеру полученной травмы.

Еще один пострадавший был выписан из больницы на прошлой неделе.

Четырнадцатого ноября в колледже студент устроил стрельбу, в результате чего погиб ровесник нападавшего. Пострадали трое человек. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку, в ходе которой студент забаррикадировался в классе и покончил с собой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Автор: Олег Королев
#благовещенск #стрельба в колледже

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