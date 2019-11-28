Украинский депутат сравнил возвращенные Киеву корабли с консервными банками

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, раннее задержанные российскими пограничниками за незаконное пересечение границ, с консервными банками.

Нардеп от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» раскритиковал обращение президента Украины Владимира Зеленского к гражданам, в котором он говорил о переданных Россией кораблях. По мнению депутата, эти суда ничего из себя не представляют.

По словам политика, Зеленский говорит об этом так, будто Украине вернули флот. ОН отметил, что на самом деле Киеву отдали «консервные банки, построенные на заводе Порошенко», которые можно подстрелить даже учебными снарядами.

«Нам их не вернули, а отдали за ненадобностью», — заявил Кива.

На прошлой неделе Москва передала Киеву три корабля, задержанных после провокации украинских военных в Керченском проливе в 2018 году.