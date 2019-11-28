СМИ сообщили о реакции Макрона на послание Путина по ДРСМД

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о готовности рассмотреть предложение российского лидера Владимира Путина о размещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine со ссылкой на письмо главы Франции.

В конце сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский президент отправил послание главам «основных стран» Европы и Азии, связанное с ракетами средней и меньшей дальности. Североатлантический альянс подтвердил получение письма, но не посчитал предложение заслуживающим доверия.

По информации немецкого издания, 23 октября Макрон написал ответное письмо, в котором заявил, что предложение Путина стоит тщательно изучить и обсудить в различных форматах.

Ранее Макрон заявлял, что НАТО полностью утратила координацию внутри альянса, что можно считать «смертью мозга».