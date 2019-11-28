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Директор «Нафтогаза» пообещал не перекрывать газовый вентиль на Украине

Директор «Нафтогаза» пообещал не перекрывать газовый вентиль на Украине

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4:13   28 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Директор «Нафтогаза» пообещал не перекрывать газовый вентиль на Украине

Директор «Нафтогаза» пообещал не перекрывать газовый вентиль на Украине

Украина не станет «перекрывать газовый вентиль», даже если с Россией не будет подписано нового контракта о транзите газа. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle.

Ранее он заявлял, что если к 1 января 2020 года у России и Украины не будет подписанного контракта, но физические поставки продолжается, Киев продолжит закачивать «голубое топливо» в подземные хранилища для «неопределенного собственника».

Витренко заявил, что европейская общественность может не беспокоиться по поводу поставок газа, поскольку Украина «не будет перекрывать вентиль». По его словам, закаченный в подземные хранилища газ будет «терпеливо ждать хозяина».

Представитель «Нафтогаза» отметил, что мощность подземных хранилищ газа составляет от 25 до 30 миллиардов кубометров. Он подчеркнул, что есть физические ограничения - зимой нельзя закачивать в хранилища, из-за чего придется делать «так называемые операции замещения».

По словам Витренко, если газ будет приходить без документального оформления, то Украина «будет его надежно хранить», а не потреблять или кому-то отдавать.

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Автор: Олег Королев
#украина #газ #нафтогаз

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