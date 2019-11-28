США готовы продолжать давление на Россию из-за Украины, сообщает Госдеп

США продолжат оказывать давление на Россию в вопросе выполнения Минских соглашений. Об этом заявили в Госдепе.

В официальном заявлении внешнеполитического американского ведомства отмечается, что США привержены продолжению работы со своими партнерами и союзниками, чтобы продолжать давление на РФ в вопросе «соблюдения ею обязательств в рамках минских договоренностей», а также начала мирного восстановления полного суверенитета Киева над Донбассом.

Власти Украины начали весной 2014 года военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота. Вопрос об урегулировании ситуации обсуждался во время стреч контактной группы в Минске, которая приняла с сентября 2014 три регламентирующих шаги по десэкалации документа.

Российская сторона неоднократно заявляла, что не являтся стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений.