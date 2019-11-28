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 США готовы продолжать давление на Россию из-за Украины, сообщает Госдеп

США готовы продолжать давление на Россию из-за Украины, сообщает Госдеп
ФАН назвал ножом в спину России покрывательство «Новой газетой» связи Короткова с ИГ*

ФАН назвал ножом в спину России покрывательство «Новой газетой» связи Короткова с ИГ*

 В Telegram оценили премию Навального за ролик о Рогозине в 900 тысяч рублей

В Telegram оценили премию Навального за ролик о Рогозине в 900 тысяч рублей
Директор «Нафтогаза» пообещал не перекрывать газовый вентиль на Украине

Директор «Нафтогаза» пообещал не перекрывать газовый вентиль на Украине

 Киев оценила ущерб возвращенным Россией украинским военным кораблям

Киев оценила ущерб возвращенным Россией украинским военным кораблям
СМИ сообщили о реакции Макрона на послание Путина по ДРСМД

СМИ сообщили о реакции Макрона на послание Путина по ДРСМД

 США готовы продолжать давление на Россию из-за Украины, сообщает Госдеп

США готовы продолжать давление на Россию из-за Украины, сообщает Госдеп
3:40   28 Ноября 2019
Весь мир

США готовы продолжать давление на Россию из-за Украины, сообщает Госдеп

США готовы продолжать давление на Россию из-за Украины, сообщает Госдеп

США продолжат оказывать давление на Россию в вопросе выполнения Минских соглашений. Об этом заявили в Госдепе.

В официальном заявлении внешнеполитического американского ведомства отмечается, что США привержены продолжению работы со своими партнерами и союзниками, чтобы продолжать давление на РФ в вопросе «соблюдения ею обязательств в рамках минских договоренностей», а также начала мирного восстановления полного суверенитета Киева над Донбассом.

Власти Украины начали весной 2014 года военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота. Вопрос об урегулировании ситуации обсуждался во время стреч контактной группы в Минске, которая приняла с сентября 2014 три регламентирующих шаги по десэкалации документа.

Российская сторона неоднократно заявляла, что не являтся стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений.

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Автор: Олег Королев
#сша #украина #госдеп

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