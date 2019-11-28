Французы помогают США незаконно выкачивать сирийскую нефть, уверен Долгов

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов рассказал ФАН о возможных темах переговоров по Сирии министра обороны РФ Сергея Шойгу и его французской коллеги Флоранс Парли.

Накануне Шойгу провел телефонную беседу с главой Минобороны Франции Флорансом Парли. Беседа по обстановке в Сирии состоялась по инициативе Парижа.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в МО РФ сообщило, что главы ведомств высказали друг другу мнения относительно текущей ситуации в Сирии. Кроме того, они обсудили нынешнее состояние российско-французского взаимодействия по военной линии.

Напомним, Париж неоднократно заявлял о решении полностью вывести войска из Сирии. О начале эвакуации, в частности, французские представители говорили этой осенью — в период начала формирования безопасной зоны не севере страны за Евфратом. Однако, по данным турецкой стороны, французы до сих пор сохраняют незаконное военное присутствие в САР - они находятся «под крылом» военнослужащих США в районах крупнейших нефтегазовых месторождений в Южной Хасаке и Восточном Дейр-эз-Зоре.

Доктор исторических наук Борис Долгов в интервью ФАН заявил, что французы занимаются выкачкой энергоресурсов из недр Дейр-эз-Зора и Хасаки. Он отметил, что у Парижа своих задач в регионе нет, а сами французские солдаты находятся там незаконно.

Шойгу вряд ли стал бы замалчивать факты незаконного присутствия Франции в Сирии, отметил он. По мнению эксперта, российский министр задал своей коллеге наиболее острые вопросы, связанные с деятельностью Парижа в САР.

Эксперт отметил, что Франция, будучи частью возглавляемой США коалиции, также поддерживает курдских боевиков, которые в последнее время заметно активизировались за Евфратом. По его словам, Шойгу и Парли могли обсудить этот вопрос.

Также он предположил, что в беседе министров могли всплывать темы по поводу каких-то конкретных моментов, связанных с деятельностью Франции в Сирии.