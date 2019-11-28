Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
ФАН назвал ножом в спину России покрывательство «Новой газетой» связи Короткова с ИГ*

ФАН назвал ножом в спину России покрывательство «Новой газетой» связи Короткова с ИГ*

 В Telegram оценили премию Навального за ролик о Рогозине в 900 тысяч рублей

В Telegram оценили премию Навального за ролик о Рогозине в 900 тысяч рублей
Киев оценила ущерб возвращенным Россией украинским военным кораблям

Киев оценила ущерб возвращенным Россией украинским военным кораблям

 Киев и ДНР приступили к переговорам об особом статусе Донбасса

Киев и ДНР приступили к переговорам об особом статусе Донбасса

Французы помогают США незаконно выкачивать сирийскую нефть, уверен Долгов

Французы помогают США незаконно выкачивать сирийскую нефть, уверен Долгов

 Французы помогают США незаконно выкачивать сирийскую нефть, уверен Долгов

Французы помогают США незаконно выкачивать сирийскую нефть, уверен Долгов
ФАН назвал ножом в спину России покрывательство «Новой газетой» связи Короткова с ИГ*

ФАН назвал ножом в спину России покрывательство «Новой газетой» связи Короткова с ИГ*

 В Telegram оценили премию Навального за ролик о Рогозине в 900 тысяч рублей

В Telegram оценили премию Навального за ролик о Рогозине в 900 тысяч рублей
Киев оценила ущерб возвращенным Россией украинским военным кораблям

Киев оценила ущерб возвращенным Россией украинским военным кораблям

 Киев и ДНР приступили к переговорам об особом статусе Донбасса

Киев и ДНР приступили к переговорам об особом статусе Донбасса

Французы помогают США незаконно выкачивать сирийскую нефть, уверен Долгов

Французы помогают США незаконно выкачивать сирийскую нефть, уверен Долгов

 Французы помогают США незаконно выкачивать сирийскую нефть, уверен Долгов

Французы помогают США незаконно выкачивать сирийскую нефть, уверен Долгов
3:12   28 Ноября 2019
Весь мир

Французы помогают США незаконно выкачивать сирийскую нефть, уверен Долгов

Французы помогают США незаконно выкачивать сирийскую нефть, уверен Долгов

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов рассказал ФАН о возможных темах переговоров по Сирии министра обороны РФ Сергея Шойгу и его французской коллеги Флоранс Парли.

Накануне Шойгу провел телефонную беседу с главой Минобороны Франции Флорансом Парли. Беседа по обстановке в Сирии состоялась по инициативе Парижа.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в МО РФ сообщило, что главы ведомств высказали друг другу мнения относительно текущей ситуации в Сирии. Кроме того, они обсудили нынешнее состояние российско-французского взаимодействия по военной линии.

Напомним, Париж неоднократно заявлял о решении полностью вывести войска из Сирии. О начале эвакуации, в частности, французские представители говорили этой осенью — в период начала формирования безопасной зоны не севере страны за Евфратом. Однако, по данным турецкой стороны, французы до сих пор сохраняют незаконное военное присутствие в САР - они находятся «под крылом» военнослужащих США в районах крупнейших нефтегазовых месторождений в Южной Хасаке и Восточном Дейр-эз-Зоре.

Доктор исторических наук Борис Долгов в интервью ФАН заявил, что французы занимаются выкачкой энергоресурсов из недр Дейр-эз-Зора и Хасаки. Он отметил, что у Парижа своих задач в регионе нет, а сами французские солдаты находятся там незаконно.

Шойгу вряд ли стал бы замалчивать факты незаконного присутствия Франции в Сирии, отметил он. По мнению эксперта, российский министр задал своей коллеге наиболее острые вопросы, связанные с деятельностью Парижа в САР.

Эксперт отметил, что Франция, будучи частью возглавляемой США коалиции, также поддерживает курдских боевиков, которые в последнее время заметно активизировались за Евфратом. По его словам, Шойгу и Парли могли обсудить этот вопрос.

Также он предположил, что в беседе министров могли всплывать темы по поводу каких-то конкретных моментов, связанных с деятельностью Франции в Сирии.

«Безусловно, вмешательство Парижа, так или иначе, сказывается на интересах Дамаска и народа САР, и, возможно, Шойгу сказал и об этом», — заявил Долгов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #франция #сирия #курды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...