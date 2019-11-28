Французы помогают США незаконно выкачивать сирийскую нефть, уверен Долгов

Благодаря действиям Ливийской национальной армии (ЛНА) по защите рабочие нефтегазовой компании Mellitah не пострадали в результате нападения террористической группировки, связанной с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщает агентство Libya24 со ссылкой на пресс-службу Mellitah.

Ранее стало известно, что месторождение Аль-Филь на юге страны подверглось атаке террористической группировки, возглавляемой Хасаном Муса. Ее представители имеют прямое отношение к ПНС Ливии. Также известно, что ее руководство состоит в «Аль-Каиде» (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Атака террористов была успешно отбита силами ЛНА, находящимся под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара. Истребители ВВС ЛНА уничтожили пять вооруженных автомобилей террористов, а также машину с боеприпасами. Кроме того, в ходе боя была ликвидирована группа боевиков.

Благодаря оперативным действиям ЛНА, никто из сотрудников нефтегазовой компании не пострадал. Войска Хафтара сейчас находятся в районе Аль-Филя для обеспечения безопасности.

В апреле текущего гда Хафтар отдал ЛНА приказ начать очередной этап антитеррористической операции «Аль-Карама». Ее целью являлось освобождение Триполи от незаконных вооруженных формирований. На данный момент Триполи, как и большая часть запада страны, находится под контролем ПНС, которое активно сотрудничает с боевиками.