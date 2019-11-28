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Французы помогают США незаконно выкачивать сирийскую нефть, уверен Долгов

Французы помогают США незаконно выкачивать сирийскую нефть, уверен Долгов

 Французы помогают США незаконно выкачивать сирийскую нефть, уверен Долгов

Французы помогают США незаконно выкачивать сирийскую нефть, уверен Долгов
ФАН назвал ножом в спину России покрывательство «Новой газетой» связи Короткова с ИГ*

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 В Telegram оценили премию Навального за ролик о Рогозине в 900 тысяч рублей

В Telegram оценили премию Навального за ролик о Рогозине в 900 тысяч рублей
Киев оценила ущерб возвращенным Россией украинским военным кораблям

Киев оценила ущерб возвращенным Россией украинским военным кораблям

 Киев и ДНР приступили к переговорам об особом статусе Донбасса

Киев и ДНР приступили к переговорам об особом статусе Донбасса

Французы помогают США незаконно выкачивать сирийскую нефть, уверен Долгов

Французы помогают США незаконно выкачивать сирийскую нефть, уверен Долгов

 Французы помогают США незаконно выкачивать сирийскую нефть, уверен Долгов

Французы помогают США незаконно выкачивать сирийскую нефть, уверен Долгов
3:11   28 Ноября 2019
Весь мир

Французы помогают США незаконно выкачивать сирийскую нефть, уверен Долгов

Французы помогают США незаконно выкачивать сирийскую нефть, уверен Долгов

Благодаря действиям Ливийской национальной армии (ЛНА) по защите рабочие нефтегазовой компании Mellitah не пострадали в результате нападения террористической группировки, связанной с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщает агентство Libya24 со ссылкой на пресс-службу Mellitah.

Ранее стало известно, что месторождение Аль-Филь на юге страны подверглось атаке террористической группировки, возглавляемой Хасаном Муса. Ее представители имеют прямое отношение к ПНС Ливии. Также известно, что ее руководство состоит в «Аль-Каиде» (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Атака террористов была успешно отбита силами ЛНА, находящимся под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара. Истребители ВВС ЛНА уничтожили пять вооруженных автомобилей террористов, а также машину с боеприпасами. Кроме того, в ходе боя была ликвидирована группа боевиков.

Благодаря оперативным действиям ЛНА, никто из сотрудников нефтегазовой компании не пострадал. Войска Хафтара сейчас находятся в районе Аль-Филя для обеспечения безопасности.

В апреле текущего гда Хафтар отдал ЛНА приказ начать очередной этап антитеррористической операции «Аль-Карама». Ее целью являлось освобождение Триполи от незаконных вооруженных формирований. На данный момент Триполи, как и большая часть запада страны, находится под контролем ПНС, которое активно сотрудничает с боевиками.

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Автор: Олег Королев
#ливия #лна #пнс ливии

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