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 Французы помогают США незаконно выкачивать сирийскую нефть, уверен Долгов

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ФАН назвал ножом в спину России покрывательство «Новой газетой» связи Короткова с ИГ*

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Киев оценила ущерб возвращенным Россией украинским военным кораблям

Киев оценила ущерб возвращенным Россией украинским военным кораблям

 Киев и ДНР приступили к переговорам об особом статусе Донбасса

Киев и ДНР приступили к переговорам об особом статусе Донбасса

Французы помогают США незаконно выкачивать сирийскую нефть, уверен Долгов

Французы помогают США незаконно выкачивать сирийскую нефть, уверен Долгов

 Французы помогают США незаконно выкачивать сирийскую нефть, уверен Долгов

Французы помогают США незаконно выкачивать сирийскую нефть, уверен Долгов
2:05   28 Ноября 2019
Весь мир

Власти Техаса эвакуируют 60 тысяч человек из-за второго взрыва на нефтегазовом заводе

Власти Техаса эвакуируют 60 тысяч человек из-за второго взрыва на нефтегазовом заводе

Второй взрыв прогремел на горящем нефтехимическом заводе в штате Техас.

Первый взрыв на заводе TPC Group случился минувшей ночью. В некоторых домах, расположенных в нескольких километрах от завода, были выбиты стекла. Власти призвали местных жителей, проживающих в нескольких километрах от завода, по возможности эвакуироваться. Согласно заявлению компании, инцидент связан с неисправностью нефтехимической установки.

Телеканал 12 News сообщает, что после второго взрыва пошла речь о принудительной эвакуации населения в радиусе шесть километров от завода. По информации телеканала KFDM News, эвакуация распространяется на пять городов в округе Джефферсон. - общее их население составиляет около 60 тысяч человек.

Местная пожарная охрана публикует фотографии и видео с места инцидента.

 

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Автор: Олег Королев
#сша #взрыв #завод

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