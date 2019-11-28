Власти Техаса эвакуируют 60 тысяч человек из-за второго взрыва на нефтегазовом заводе

Второй взрыв прогремел на горящем нефтехимическом заводе в штате Техас.

Первый взрыв на заводе TPC Group случился минувшей ночью. В некоторых домах, расположенных в нескольких километрах от завода, были выбиты стекла. Власти призвали местных жителей, проживающих в нескольких километрах от завода, по возможности эвакуироваться. Согласно заявлению компании, инцидент связан с неисправностью нефтехимической установки.

Телеканал 12 News сообщает, что после второго взрыва пошла речь о принудительной эвакуации населения в радиусе шесть километров от завода. По информации телеканала KFDM News, эвакуация распространяется на пять городов в округе Джефферсон. - общее их население составиляет около 60 тысяч человек.

Местная пожарная охрана публикует фотографии и видео с места инцидента.

Dramatic video appears to show a second explosion at the chemical refinery in Port Neches, Texas, that injured at least three people and damaging nearby homes from the blast earlier this morning. https://t.co/MFWQAe0KWC pic.twitter.com/N5CvMLzUva — ABC News (@ABC) November 27, 2019