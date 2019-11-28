Разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» вступает в силу

Разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» в территориальных водах страны начинает действовать в четверг. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Датское энергетическое агентство (DEA).

Отмечается, что срок подачи апелляции закончился в среду в 23:59. Таким образом, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка согласно разрешению, если она выполнила соответствующие условия.

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух нитей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до берегов ФРГ. Газопровод пройдет через территориальные воды и исключительные экономические зоны РФ, Германии, Дании, Финляндии и Швеции.

Начиная с августа минувшего года, Дания оставалась последней страной, которая не одобрила строительство. Соответствующее разрешение она выдала в октябре текущего года.