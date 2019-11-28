Ростуризм сообщил о состоянии пострадавших в Доминикане россиян

Шестеро российских туристов, пострадавших при ДТП в Доминиканской республике, остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

Отмечается, что в настоящее время в больницах находятся 25 россиян, из них шесть - в тяжелом состоянии. У 19 из них - травмы легкой и с средней тяжести.

Россиянам оказывается медпомощь в полном объеме. Все медицинские расходы на территории Доминиканы осуществляются за счет страховой компании ERV. Также отмечается, что 13 из попавших в ДТП туристов уже ожидают отлета в РФ.

Во вторник автобус с россиянами столкнулся с грузовиком, который резко выехал перед ним на дорогу. В момент инцидента в салоне были 39 туристов, двое гидов и водитель автобуса. В результате инцидента никто не погиб.

Все попавшие в ДТП граждане РФ поехали в республику по линии туроператора Anex Tour. Туристы были застрахованы в компании ERV.