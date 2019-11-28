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 Ростуризм сообщил о состоянии пострадавших в Доминикане россиян

Ростуризм сообщил о состоянии пострадавших в Доминикане россиян
ФАН назвал ножом в спину России покрывательство «Новой газетой» связи Короткова с ИГ*

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 В Telegram оценили премию Навального за ролик о Рогозине в 900 тысяч рублей

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Киев оценила ущерб возвращенным Россией украинским военным кораблям

Киев оценила ущерб возвращенным Россией украинским военным кораблям

 Киев и ДНР приступили к переговорам об особом статусе Донбасса

Киев и ДНР приступили к переговорам об особом статусе Донбасса

Разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» вступает в силу

Разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» вступает в силу

 Ростуризм сообщил о состоянии пострадавших в Доминикане россиян

Ростуризм сообщил о состоянии пострадавших в Доминикане россиян
1:09   28 Ноября 2019
Весь мир

Ростуризм сообщил о состоянии пострадавших в Доминикане россиян

Ростуризм сообщил о состоянии пострадавших в Доминикане россиян

Шестеро российских туристов, пострадавших при ДТП в Доминиканской республике, остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

Отмечается, что в настоящее время в больницах находятся 25 россиян, из них шесть - в тяжелом состоянии. У 19 из них - травмы легкой и с средней тяжести.

Россиянам оказывается медпомощь в полном объеме. Все медицинские расходы на территории Доминиканы осуществляются за счет страховой компании ERV. Также отмечается, что 13 из попавших в ДТП туристов уже ожидают отлета в РФ.

Во вторник автобус с россиянами столкнулся с грузовиком, который резко выехал перед ним на дорогу. В момент инцидента в салоне были 39 туристов, двое гидов и водитель автобуса. В результате инцидента никто не погиб.

Все попавшие в ДТП граждане РФ поехали в республику по линии туроператора Anex Tour. Туристы были застрахованы в компании ERV.

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Автор: Олег Королев
#ростуризм #доминикана

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