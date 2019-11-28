Мария Бутина отозвала свою апелляцию на приговор в США

Отбывшая полтора говда в американской тюрьме по обвинению в сговоре россиянка Мария Бутина отозвала свою апелляцию на приговор. Об этом говорится в документах судебной базы США.

В копии ходатайства сообщается, что Бутина заявляет, что хочет добровольно отозвать апелляцию на данное дело. Подчеркивается, что ее адковат полностью проинформировал Бутину об обстоятельствах ее дела и последствиях отзыва апелляции.

Бутину арестовали власти США в июле 2018 года. Она была осуждена на 18 месяцев тюрьмы за «сговор с целью работы на иностранное правительства». После отбытия срока в конце октября она была депортирована в Россию.

Ранее Бутина заявила о необходимости обратить внимание международного сообщества на положение женщин в тюрьмах США. По ее словам, в местах заключения в Америке женщин лишат всего самого необходимого, вплоть до средств гигиены.