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Киев оценила ущерб возвращенным Россией украинским военным кораблям

Киев оценила ущерб возвращенным Россией украинским военным кораблям

 Киев и ДНР приступили к переговорам об особом статусе Донбасса

Киев и ДНР приступили к переговорам об особом статусе Донбасса

Разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» вступает в силу

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 Ростуризм сообщил о состоянии пострадавших в Доминикане россиян

Ростуризм сообщил о состоянии пострадавших в Доминикане россиян
0:48   28 Ноября 2019
Весь мир

Мария Бутина отозвала свою апелляцию на приговор в США

Мария Бутина отозвала свою апелляцию на приговор в США

Отбывшая полтора говда в американской тюрьме по обвинению в сговоре россиянка Мария Бутина отозвала свою апелляцию на приговор. Об этом говорится в документах судебной базы США.

В копии ходатайства сообщается, что Бутина заявляет, что хочет добровольно отозвать апелляцию на данное дело. Подчеркивается, что ее адковат полностью проинформировал Бутину об обстоятельствах ее дела и последствиях отзыва апелляции.

Бутину арестовали власти США в июле 2018 года. Она была осуждена на 18 месяцев тюрьмы за «сговор с целью работы на иностранное правительства». После отбытия срока в конце октября она была депортирована в Россию.

Ранее Бутина заявила о необходимости обратить внимание международного сообщества на положение женщин в тюрьмах США. По ее словам, в местах заключения в Америке женщин лишат всего самого необходимого, вплоть до средств гигиены.

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Автор: Олег Королев
#сша #апелляция #бутина

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